Creme de milho simples e fácil - anote já!

1 - Leve ao liquidificador, coloque a lata de milho, o leite, o amido de milho e bata para misturar bem.

2 - Em uma panela média, derreta a margarina e doure a cebola picada. Acrescente a mistura do liquidificador. Tempere com noz-moscada ralada e sal a gosto. Deixe no fogo até engrossar.

