Sanduíche de lombo e creme de milho é fácil de fazer e delicioso!

Lombo

1 - Em uma tigela, tempere o lombo com o alecrim, o suco de limão e o Fondor e deixe marinar por 30 minutos.

2 - Aqueça uma frigideira antiaderente e frite a carne, dourando bem. Reserve, mantendo-os aquecidos.

Creme de Milho

3 - Em uma panela média, doure a cebola na margarina e junte o milho. Adicione a farinha e o leite aos poucos.

4 - Deixe engrossar e finalize com o creme de leite e o tempero. Misture.

5 - Corte as baguetes ao meio no sentido do comprimento e tire o miolo.

6 - Monte com o lombo e o creme de milho e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Lombo com limão e ervas para uma refeição saborosa

Lombo suíno com laranja é opção leve e deliciosa

Lombo com farofa é sinônimo de sucesso!