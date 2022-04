Receita de bolo de laranja com calda fofinho

Massa

1- Em um liquidificador, bata os ovos, a manteiga, o leite condensado e as laranjas;

2- Coloque em um recipiente, acrescente a farinha de trigo e o fermento em pó e misture bem;

3- Despeje em uma forma com furo central (23 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e asse em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos.

Calda

4- Quando o bolo estiver quase pronto misture o suco de laranja e o açúcar e leve ao fogo para ferver e apurar;

5- Retire o bolo do forno, desenforme ainda quente e regue com a calda.