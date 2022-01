Pavlova de chocolate e framboesas

Merengue

1. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.

2. Transfira para uma batedeira e bata por 5 minutos ou até dobrar de volume.

3. Acrescente o vinagre, o amido e o cacau 100% peneirado e bata mais um pouco.

4. Retire da batedeira e coloque em um saco de confeitar com bico pitanga. Em uma assadeira grande, forrada com papel-manteiga, faça círculos de 6 cm de diâmetro com o merengue. Sobre os círculos, faça uma borda, formando uma cestinha.

5. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar. Após esse tempo, com as Pavlovas firmes, desligue o forno e deixe que elas sequem dentro dele com a tampa levemente aberta. Reserve.

Ganache

1. Em um recipiente, derreta o chocolate no micro-ondas em potência média de 1 em 1 minuto, mexendo a cada intervalo, até que ele fique liso. Adicione o creme de leite e o conhaque ou licor de cacau e misture bem para obter uma ganache homogênea. Reserve.

Decoração

1. Com as Pavlovas já frias, distribua a ganache sobre elas, tomando cuidado para não vazar. Decore com o creme de leite batido em ponto de chantilly, as framboesas e algumas folhas de hortelã. Sirva em seguida ou leve à geladeira para servir gelado.