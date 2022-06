Pão caseiro enroladinho, igual da vovó

1 - Em uma leiteira, coloque o leite e aqueça em temperatura morna - não pode ser quente demais ao toque ou vai inativar o fermento. Quebre o fermento em pedaços e misture com o leite e o açúcar. Deixe descansar por 15 minutos.

2 - Misture a farinha, o melhorador e o sal em uma tigela ou na batedeira. Junte o óleo, os ovos e a mistura de fermento. Na batedeira com gancho de pão ou à mão em uma superfície enfarinhada, vá incorporando a massa e sove de 5 a 10 minutos, até ficar lisa e elástica.

3 - Transfira para uma tigela untada com óleo, cubra com filme plástico ou toalha úmida limpa e deixe descansar por 1h, ou até dobrar de volume.

4 - Tire a massa do recipiente, sove levemente com farinha e divida em 8 a 12 partes iguais (dependendo do tamanho dos pães que desejar).

5 - Em superfície enfarinhada, abra as porções de massa com a mão formando um retângulo e enrole. Em seguida enrole novamente na direção oposta, em formato de bisnaga.

6 - Disponha em forma grande ou assadeira untada, com espaço entre os pães e a emenda da massa para baixo. Deixe descansar por 30 minutos para a massa voltar a fermentar e crescer.

7 - Pincele com ovo batido e asse em forno preaquecido em temperatura média por 20 a 30 minutos, ou até ficarem dourados.

