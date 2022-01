Inove com esse bolo salgado de fubá com milho e palmito

1. Refogue a linguiça e a cebola em uma panela antiaderente por 5 minutos. Junte o palmito picado. Retire do fogo e acrescente o queijo coalho, a pimenta e a salsa. Reserve.

2. Coloque os ovos, o milho verde, o leite, o azeite, o fubá e o sal no liquidificador e bata por 2 minutos. Desligue, coloque em uma tigela e adicione o fermento em pó.

3. Misture o refogado de linguiça na massa. Coloque em uma forma de bolo com orifício central média, untada com azeite de e polvilhada com fubá.

4. Asse em fornomédio (180ºC), preaquecido por cerca de 40 minutos ou até ficar firme e dourado.

5. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva em fatias.