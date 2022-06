Espaguete à carbonara é um clássico delicioso e fica pronto rapidinho

1 - Em uma frigideira média, aqueça o azeite e frite o alho, depois o bacon. Deixe o bacon dourar bem, soltando a gordura dar mais sabor. Retire o alho, que é usado apenas para dar mais sabor.

2 - Em um recipiente, adicione os ovos, o queijo e um pouco de pimenta e misture até ficar homogêneo.

3 - Leve uma panela grande com água e sal para ferver. Dica: para uma massa típica italiana, deixe a água salgada como a água do mar.

4 - Coloque o espaguete e cozinhe até ficar al dente.

5 - Incorpore o macarrão na frigideira do bacon e ligue fogo baixo. Junte os ovos batidos por cima e misture com cuidado para que eles não cozinhem. Adicione uma concha da água do cozimento da massa.

6 - Sirva em seguida com queijo ralado por cima.

