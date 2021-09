Benefícios ao incluir peixe na alimentação do dia a dia

O peixe é uma excelente fonte de proteínas, nutrientes e minerais, indispensáveis para a saúde do corpo. A carne branca é encontrada na mesa de milhões de brasileiros e faz parte da rotina de quem procura uma alimentação equilibrada. Pensando nisso, Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, listou abaixo alguns dos seus principais benefícios.

Continua depois da publicidade





Ômega-3: relacionado à nossa saúde do cérebro, do sistema cardiovascular e tem uma importante ação antioxidante e anti-inflamatória no nosso organismo.

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Proteínas: são importantes para formação de todas as nossas células e tecidos corporais.





Continua depois da publicidade

Fósforo: importante para a saúde óssea, muscular e equilíbrio de eletrólitos no nosso sangue.

Continua depois da publicidade





Vitaminas A e E: presentes principalmente nos peixes com teor de gordura mais alto, como salmão e atum; têm ação antioxidante e atuam diretamente no reforço do nosso sistema imunológico.

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Para quem quer uma boa opção de peixe magro, o Filé Saint Peter se encaixa no cardápio. “Essa variedade é muito conhecida e possui uma boa proporção de proteína por caloria consumida, além dos nutrientes que os peixes possuem”, explica Renata. Dessa forma, é uma alternativa para estratégias nutricionais que focam na redução da ingestão de calorias.





Os peixes podem ser consumidos todos os dias, por serem boas fontes de proteínas, como qualquer carne. O Saint Peter ainda é de fácil preparo e tem uma boa aceitação por parte das pessoas, por conta de seu sabor mais suave. Sendo assim, a nutricionista indica consumir na rotina frequentemente: “recomendo, pelo menos, de 2 a 3 vezes na semana”.

Continua depois da publicidade





Porém, nem todos os tipos de peixe são magros. O salmão e o atum, por exemplo, têm um teor calórico relativamente alto. “Essa caloria vem do teor de gordura mais alto, lembrando que são gorduras boas, essenciais à nossa saúde”, explica.

Continua depois da publicidade





Assado, grelhado ou cozido. Na forma de preparo, o ideal é variar nas opções, sempre levando em conta uma dieta saudável. “Muitas pessoas acabam consumindo os peixes apenas fritos, o que não é recomendado. É interessante variar o preparo, tanto para não aumentar o consumo calórico, quanto para evitar o consumo de óleos vegetais utilizados nas preparações fritas”, completa.





Abaixo, Renata indica 2 opções de receitas saborosas e nutritivas com peixes para incluir no dia a dia:

Continua depois da publicidade





Tilápia ao forno com alecrim

Continua depois da publicidade





Ingredientes:

Continua depois da publicidade





- Filés de tilápia

- 4 ramos de alecrim

Continua depois da publicidade

- 4 colheres de sopa de azeite

- 1 cebola fatiada

- 4 pedaços de papel alumínio

- Sal e pimenta do reino preta a gosto





Preparo: Coloque cada filé de tilápia sobre 1 pedaço de papel alumínio, junto com algumas fatias de cebola. Regue com azeite e salpique com o alecrim, o sal e a pimenta. Feche o papel alumínio, formando 4 papilotes e leve para assar em forno a 180 graus por cerca de 30 minutos. Depois, retire a tilápia dos papilotes e deixe dourando no forno por mais 10 minutos.





Talharim com salmão





Ingredientes:





- 500g de talharim

- 4 dentes de alho

- 2 xícaras de salmão cozido, em lascas

- 3 col de sopa de azeite

- 1/3 xícara de chá de manjericão fresco

- Sal e pimenta a gosto





Preparo: Cozinhe o talharim com água e sal, escorra e reserve. Aqueça o azeite e refogue o alho. Logo após, acrescente o macarrão, o manjericão e o salmão. Acerte o sal e sirva em seguida.