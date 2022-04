"Sonic 2: O Filme" estreia no cinema; confira a programação completa da semana

Para todos aqueles que são fãs de um live-action ou mesmo para quem acha esse ouriço azul a coisa mais fofinha das telonas e dos videogames, "Sonic 2: O Filme" está aí! Dando sequência ao primeiro filme, o novo longa mostra que é possível fazer uma boa continuação sem precisar repetir os antigos acertos. Sonic 2 teve sua estreia nacional nesta quinta (7) e já promete um terceiro filme. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Lançada em 2020, a primeira empreitada de Sonic entregou um filme divertido, mistrurando animação com live-action. E, como já esperado pelos telespectadores, foi um sucesso: obteve 93% de aprovação do público no Rotten Tomatoes — um dos maiores agregadores online de críticas.

Para o segundo filme, as espectativas são as mesmas. Sonic 2 foi recebido com boas intenções pela audiência e agradou até mesmo aqueles que achavam que a produção cairia em cada continuação. O porco-espinho azul parece ter mantido seu fandom, já conquistados no primeiro filme.

Dessa vez, acompanhamos Sonic mais adolescente rebelde, desobedecendo seus humanos. O clima muda, no entanto, quando dr. Robotnik retorna à procura de uma esmeralda mística que tem o poder de destruir civilizações. Para detê-lo, Sonic se une a seu antigo parceiro, Tails, e os dois seguem em uma jornada para encontrar o tesouro antes que ele caia em mãos erradas.

O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em SONIC 2 – O FILME. Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas. Dos cineastas de Velozes e Furiosos e Deadpool, SONIC 2 – O FILME é estrelado por James Marsden, Ben Schwartz dublando Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey reprisando seu papel, junto ao novo elenco: Shemar Moore, Idris Elba dublando Knuckles, e Colleen O'Shaughnessey dublando Tails.



Assista ao trailer:



Além de Sonic 2, muitos outros filmes estão em cartaz. Confira a programação completa.

Morbius



Direção: Daniel Espinosa.

Sinopse: Após se formar na faculdade, Doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora precisa sobreviver como um.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 16h10, 19h10, 19h35, 21h15 e às 21h50 (Dublado e Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 14h30, 16h10, 17h10, 18h40, 19h40, 21h10, 21h45 e às 22h15 (Dublado e Legendado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 15h15, 16h15, 16h30, 17h, 17h30, 18h30, 18h45, 19h15, 21h, 21h30 e às 22h (Dublado e Legendado).

Classificação: 14 anos.



Trailer:



Batman



Direção: Matt Reeves.

Sinopse: Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 16h20 e às 20h30 (Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 17h20 e às 21h (Dublado e Legendado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 17h30 e às 21h30 (Dublado e Legendado).

Classificação: 16 anos.



Trailer:



Ambulância: Um dia de Crime



Direção: Michael Bay.

Sinopse: William Sharp é um veterano do exército e como o país em que mora não lhe garante uma boa aposentadoria, ele precisa achar um emprego para arcar com os custos de uma família. Sua esposa é diagnosticada com uma doença que precisa de uma cirurgia o quanto antes possível, o único problema é que lhe custará mais de 200 mil dólares. Desesperado para salvar a esposa, William pede ajuda para seu irmão, Danny, um ladrão de longa data. Seu irmão tem um plano ambicioso e precisará de táticas do exército para assaltar um banco e roubar mais de 30 milhões de dólares. Tudo ocorre bem no dia, até que eles acidentalmente atiram em um policial. No meio da correria, eles saem dirigindo uma ambulância e usam o policial como refém.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 21h25 (Legendado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 15h15 (Dublado).

Classificação: 16 anos.

Trailer:



Os Caras Malvados

Direção: Pierre Perifel.

Sinopse: Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais.

Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 14h55 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 15h (Dublado).

Classificação: 12 anos.



Trailer:



Alemão 2

Direção: José Eduardo Belmonte.

Sinopse: O policial civil Machado lidera uma perigosa e secreta ação no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Acompanhado por Ciro e Freitas, o trio entra no complexo à paisana para ir atrás de um grande líder do tráfico de drogas que está escondido no local. Sendo comandados pela delegada Amanda e seguindo pistas de uma informante, o trio sofre uma emboscada que os colocam em perigo iminente. Foragidos dentro do complexo, os policiais precisam se esconder e escolher bem os próximos passos enquanto são caçados por traficantes.

Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 17h45 (Nacional).



Classificação: 16 anos.

Trailer:



Me Tira da Mira

Direção: Hsu Chien.

Sinopse: Uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox. Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero, que está sendo "cancelada" na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo, o qual está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 17h10 (Nacional).



Classificação: 12 anos.



Trailer:



Belfast

Direção: Kenneth Branagh.

Sinopse: Uma família protestante da Irlanda do Norte da classe trabalhadora da perspectiva de seu filho de 9 anos, Buddy, durante os tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy (Jude Hill) percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora, em meio de mudanças culturais e violência extrema. Buddy sonha em um futuro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento, mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com o carismático Pa (Jamie Dornan) e a Ma (Caitríona Balfe), junto com seus avós (Judie Dench e Ciarán Hins) que contam histórias maravilhosas. Enquanto isso, a família luta para pagar suas dívidas acumuladas. Pa sonha em emigrar para Sydney ou Vancouver, uma perspectiva que Ma encontrou com aflição. No entanto, ela não pode mais negar a opção de deixar Belfast à medida que o conflito piora e Pa recebe uma promoção e um acordo de moradia na Inglaterra de seus empregadores.

Cine Villa Rica - (de quinta a quarta-feira) às 15h, 17h, 19h e às 19h30 (Legendado).

Classificação: 14 anos.

Trailer: