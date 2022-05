Jujutsu Kaisen 0 estreia nos cinemas; confira a programação completa em Londrina

Já sabe o que vai fazer neste fim de semana em Londrina? Que tal pegar um cineminha com quem você gosta? Filme baseado no mangá homônimo de Gege Akutami está nas telinhas: é o Jujutsu Kaisen 0. O filme flerta com o horror japonês de forma moderada, sem deixar de lado as características dos animes de ação. É dessa forma que o filme japonês conquista tanto um público mais maduro quanto os mais novos da sala de cinema. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Confira onde se divertir em Londrina neste fim de semana

Com direção Sunghoo Park, a história conta o drama de Yuta Okkotsu, um jovem perseguido pelo espírito de sua amiga de infância, Rika Orimoto. O jovem viu sua amiga morrer em um trágico acidente na sua frente, e seu espírito se tornou uma “assombração da guarda”, que elimina todos que tentam machucar Yuta. O personagem principal é mandado para a Escola de Jujutsu de Tóquio, por possuir uma das maldições mais poderosas do mundo.

Confira a sinopse completa:
O jovem Yuta Okkotsu ganha o controle de um espírito extremamente poderoso, então um grupo de feiticeiros o matriculam na Tokyo Prefectural Jujutsu High School, para ajudá-lo a controlar esse poder e também para ficar de olho nele.



Assista ao trailer:

Projeto escolar leva famílias para assistir "O Rei Leão" no Espaço Villa rica





O projeto “Sessão Marista Villa Rica” convida as famílias dos estudantes do 7o ano do Ensino Fundamental para assistir ao clássico “O Rei Leão”, no Espaço Villa Rica, antes Cine Vila Rica. Serão duas sessões durante o sábado, 30 de abril, em uma ação que alia a história local e a relação entre a comunidade e seu patrimônio histórico.

A ideia, de acordo com o professor de Geografia do Colégio Marista de Londrina, André Oliveira e Thiago Garcia, de Ensino Religioso, é que os estudantes conheçam o cinema de rua e possam reviver antigas memórias com os pais e avós, que com certeza passaram pelo espaço também. “Viver a nossa história e entender como era a cidade e os costumes nas décadas passadas é uma vivência muito rica. Por isso devemos preservar patrimônios históricos da cidade. Melhor ainda é ouvir as histórias de nossos familiares sobre momentos vividos ali”, explica.

Confira a sinopse de O Rei Leão: O Rei Leão, da Disney, dirigido por Jon Favreau, retrata uma jornada pela savana africana, onde nasce o futuro rei da Pedra do Reino, que precisa vencer a traição e a adversidade para assumir o lugar que é seu por direito.

Direção: Jon Favreau.



Assista ao trailer:

Detetives do Prédio Azul 3

Sinopse: Pippo, Bento e Sol se veem em apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo.

Direção: Mauro Lima.



Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 15h05 e às 17h (Nacional). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 14h15, 15h45 e às 18h15 (Nacional). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 14h15 e às 16h20 (Nacional). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 16h30 e às 18h30 (Nacional).

Classificação: 12 anos.

Trailer:



A Cidade Perdida



Sinopse: A brilhante, porém reclusa autora Loretta Sage escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan, que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, “Dash.” Para provar que é possível ser um herói na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo tesouro, antes que seja perdido para sempre.

Direção: Aaron Nee e Adam Nee.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 15h05 e às 22h (Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 16h e às 22h20 (Dublado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 17h, 19h15 e às 21h30 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 17h, 17h05, 19h15, 21h30 e às 21h45 (Dublado e Legendado).

Classificação: 16 anos.



Trailer:



Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Segredos de Dumbledore

Sinopse: Um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald. A trama mostra por que o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de seguidores do vilão.

Direção: David Yates.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 16h, 18h50, 19h10, 21h40 e às 22h (Dublado e Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 14h45, 15h15, 18h, 18h30, 20h45, 21h15 e às 21h45 (Dublado e Legendado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 15h, 18h, 20h30 e às 21h (Dublado e Legendado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 16h15, 16h30, 19h, 19h15, 21h45 e às 22h (Dublado e Legendado).

Classificação: 16 anos.



Trailer:



Medida provisória

Sinopse: Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. O longa é uma adaptação de "Namíbia, Não!", peça de Aldri Anunciação que o diretor e ator Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011.

Direção: Lázaro Ramos.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 17h30 e às 19h45 (Nacional). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 21h30 (Nacional). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 21h30 (Nacional). Cine Villa Rica - (de quinta a quarta-feira) às 14h, 16h30, 17h30, 18h, 19h30 e às 20h (Nacional). Classificação: 16 anos.



Trailer:



Sonic 2: O Filme



Sinopse: Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias para ir ao casamento da irmã de Rachel, no Havaí. Mas para a infelicidade do ouriço, a data acaba coincidindo com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, depois que o doutor do mal vai embora para o planeta cogumelo. O terrível Robotnik está à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.



Direção: Jeff Fowler.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 15h, 17h30 e às 20h (Dublado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 15h, 16h, 17h45, 18h45 e às 20h30 (Dublado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 14h, 14h30, 16h30, 19h e às 21h30 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 16h40, 19h, 19h30 e às 20h30 (Dublado).

Classificação: 12 anos.



Trailer:



Morbius

Sinopse: Após se formar na faculdade, Doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora precisa sobreviver como um.

Direção: Daniel Espinosa.

Onde assistir: Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 19h45 (Dublado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 18h25 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 14h15 (Dublado).

Classificação: 14 anos.

Trailer: