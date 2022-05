"Medida Provisória", de Lázaro Ramos, e "Animais Fantásticos 3" estreiam nos cinemas

Quem, há tempos, não se emocionava com um filme nacional que trata de temas fortes e possui um elenco de peso, pode se preparar para voltar a enxugar as lágrimas. "Medida Provisória", longa-metragem do experiente ator, mas iniciante como diretor, Lázaro Ramos, estreou nos cinemas nesta quinta-feira (14). O filme traz às telas toda a arte brasileira, com paisagens, músicas e grandes talentos do nosso país. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

A história tem como tema principal o racismo e traz à tona vários desdobramentos que a temática produz, com questões como cotas, colorismo, casais inter-raciais, reparação econômica, afrofuturismo e muito mais. Lázaro nos apresenta um Brasil distópico - ou nem tanto -, no qual o governo, por meio de um ato camuflado como reparação histórica, decide enviar a população negra para países africanos. A obra foi baseada na peça teatral "Namíbia, Não!", de Aldri Anunciação (Prêmio Jabuti de 2013).

Com elenco predominantemente negro, o filme conta com nomes como Taís Araújo, Seu Jorge, Alfred Enoch e Jessica Ellen, fora as participações especiais de Emicida e Tia Má, por exemplo. E não para por aí: o longa-metragem evidencia profissionais negros também nos outros ramos. A condução do filme, as escolhas da direção, o roteiro, a produção, a trilha sonora têm como protagonistas pessoas pretas, fazendo do filme um acontecimento artístico e político.



Confira a sinopse do filme:

Num futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a ‘voltarem’ à África como forma de reparar os tempos de escravidão. O advogado Antônio , sua companheira, a médica Capitú, e seu primo, o jornalista André decidem resistir, uns confinados em suas casas, outros no Afrobunker – movimento que vai lutar pelo direito de permanecerem em seu país.

Assista ao trailer:



Entretanto, outro talento brasileiro chega aos cinemas nesta mesma data: Maria Fernanda Cândido é a representante tupiniquim no elenco do angoamericano "Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Segredos de Dumbledore", terceiro filme do spin-off da série cinematigráfica de Harry Potter.

Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Segredos de Dumbledore

Direção: David Yates.

Sinopse: Um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald. A trama mostra por que o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de seguidores do vilão.

Trailer:

Confira, também, outros filmes nos cinemas de Londrina:



Sonic 2: O Filme

Direção: Jeff Fowler.

Sinopse: Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias para ir ao casamento da irmã de Rachel, no Havaí. Mas para a infelicidade do ouriço, a data acaba coincidindo com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, depois que o doutor do mal vai embora para o planeta cogumelo. O terrível Robotnik está à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Trailer:



Morbius

Direção: Daniel Espinosa.

Sinopse: Após se formar na faculdade, Doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora precisa sobreviver como um.

Trailer:



Batman

Direção: Matt Reeves.

Sinopse: Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos.

Trailer:



Belfast

Direção: Kenneth Branagh

Sinopse: Uma família protestante da Irlanda do Norte da classe trabalhadora da perspectiva de seu filho de 9 anos, Buddy, durante os tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora, em meio de mudanças culturais e violência extrema. Buddy sonha em um futuro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento, mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com o carismático Pa e a Ma , junto com seus avós que contam histórias maravilhosas. Enquanto isso, a família luta para pagar suas dívidas acumuladas. Pa sonha em emigrar para Sydney ou Vancouver, uma perspectiva que Ma encontrou com aflição. No entanto, ela não pode mais negar a opção de deixar Belfast à medida que o conflito piora e Pa recebe uma promoção e um acordo de moradia na Inglaterra de seus empregadores.

Trailer:



A Paixão de Cristo

Direção: Mel Gibson.

Sinopse: As últimas 12 horas da vida de Jesus de Nazaré . No meio da noite, Jesus é traído por Judas e é preso por soldados no Monte das Oliveiras, sob o comando de religiosos hebreus, que eram liderados por Caifás. Após ser severamente espancado pelos seus captores, Jesus é entregue para o governador romano na Judéia, Poncio Pilatos, pois só ele poderia ordenar a pena de morte para Jesus.

Trailer: