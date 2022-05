Doutor Estranho 2 arrecada quase US$ 30 milhões na sua estreia; confira programação dos cinemas

"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", o novo filme da Marvel, teve sua pré-estreia em Londrina na madrugada desta quinta-feira (4). Em cartaz em mais de 20 países, o longa arrecadou US$ 27,2 milhões (mais de R$ 137 milhões) globalmente já no seu primeiro dia. Já na sua pré-estreia nos Estados Unidos, a nova aventura que explora o multiverso amealhou US$ 36 milhões (R$ 182 milhões), sendo o oitavo maior desempenho de uma estreia de todos os tempos. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

O filme arrecadou uma quantia 210% maior do que o conquistado por The Batman e 153% superior do que o primeiro filme solo do Doutor Estranho, lançado em dezembro de 2016. Todos os números caminham para mais uma abertura histórica da Marvel nesse fim de semana. Continua depois da publicidade

Confira a sinopse do filme! Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange, e seu parceiro Wong, continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça.

Direção: Sam Raimi. Continua depois da publicidade

Onde asssistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 15h, 16h, 16h30, 19h, 19h10, 19h20, 21h50, 22h e às 22h10 (Dublado e Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 13h10, 13h40, 14h, 14h30, 15h30, 16h, 16h30, 16h50, 17h20, 18h20, 18h50, 19h20, 19h40, 20h10, 20h40, 21h10, 21h40, 22h10, 22h30 e às 23h (Dublado e Legendado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 13h, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h, 18h, 19h, 20h30, 21h30, 22h e às 22h30 (Dublado e Legendado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 13h, 14h, 14h15, 14h30, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 18h, 18h30, 19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h30, 21h, 21h30, 22h e às 22h15 (Dublado e Legendado). Cine Villa Rica - (de quinta a quarta-feira) às 14h30, 16h30, 19h e às 21h30 (Dublado e Legendado).

Classificação: 16 anos.



Assista ao trailer:

Confira a programação completa dos cinemas





Jujutsu Kaisen 0: O Filme



Sinopse:

Desde que sua amiga de infância Rika morreu em um acidente de trânsito, seu fantasma ficou preso com ele. Mas seu espírito não aparece como a doce menina que Yuuta conheceu. Em vez disso, ela se manifesta como uma entidade monstruosa e poderosa que o protege ferozmente. Incapaz de controlar o comportamento violento de Rika, Yuuta é incapaz de impedir o derramamento de sangue que se segue à sua vingança brutal. Como resultado, quando apreendido por feiticeiros "Jujutsu" - os guardiões secretos do mundo, treinados para combater forças como Rika - Yuuta deseja ficar completamente isolado para que ninguém mais possa se machucar.

Direção: Sunghoo Park

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 19h30 e às 21h45 (Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 12h, 13h20 e às 19h (Dublado e Legendado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 15h20 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 14h45 (Dublado).

Classificação: 14 anos.

Trailer:

Detetives do Prédio Azul 3



Sinopse: Pippo, Bento e Sol se veem em apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo.

Direção: Mauro Lima.

Onde assistir: Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 13h (Nacional).

Classificação: 12 anos.

Trailer:

A Cidade Perdida



Sinopse: Um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald. A trama mostra por que o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de seguidores do vilão.

Direção: David Yates

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 17h05 e às 21h55 (Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 15h50 e às 21h30 (Dublado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 16h30 e às 21h40 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 17h e às 19h (Dublado).

Classificação: 16 anos.



Trailer:

Medida Provisória



Sinopse: Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. O longa é uma adaptação de "Namíbia, Não!", peça de Aldri Anunciação que o diretor e ator Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011.

Direção: Lázaro Ramos.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 19h45 (Nacional).

Classificação: 16 anos.

Trailer:

Sonic 2: O Filme



Sinopse: Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias para ir ao casamento da irmã de Rachel, no Havaí. Mas para a infelicidade do ouriço, a data acaba coincidindo com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, depois que o doutor do mal vai embora para o planeta cogumelo. O terrível Robotnik está à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Direção: Jeff Fowler.

Onde assistir: Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 17h (Dublado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 12h10 e às 15h (Dublado). CineSystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 17h05, 17h30 e às 20h (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 14h20 e às 16h40 (Dublado).

Classificação: 12 anos.



Trailer: