Frutas, legumes e verduras: conheça os alimentos da safra de março

“Os vegetais, quando estão no período de safra, geralmente apresentam valor nutricional mais rico, porque conseguem se desenvolver melhor e aproveitar ainda mais os nutrientes ofertados pelo solo, o que garante mais qualidade nutricional e exige menor utilização de adubos e fertilizantes para seu cultivo”, explica a nutricionista Glaucia F. Braggion, professora do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina.

As frutas, legumes e verduras são alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras e fazem muito bem à saúde, protegendo contra o aparecimento de diversas doenças. Cada alimento do hortifruti é típico da safra de uma estação e seu consumo na época certa, além de deixar a alimentação saudável, melhora a absorção de nutrientes e deixa as compras mais baratas, já que os preços do mercado caem.

Frutas





Abacate: Devido às gorduras de boa qualidade, como os ácidos graxo polinsaturados e o ácido oleico (ômega 9), o abacate é rico em energia e proporciona uma sensação maior de saciedade, além de reduzir os riscos de dislipidemia. Essa característica se deve ao perfil de lipídeos (gorduras) da fruta, que ajudam a manter bons níveis de colesterol (promove redução do LDL e aumento do HDL). Por conta da característica de aumento de saciedade, ele pode e deve ser indicado em dietas em que se pretende restrição calórica ou redução de peso, uma vez que pequenas quantidades dessa fruta podem manter a fome controlada por mais tempo.

Além disso, ele contém vitaminas, como a C e a E, que exercem papel antioxidante no organismo, auxiliando no controle do estresse oxidativo e prevenindo doenças crônicas. A Vitamina A presente no abacate tem função antioxidante e anti-inflamatória. O teor de fibras solúveis aliado a gordura da fruta contribui para o bom funcionamento do intestino, que é a porta de entrada de todos os nutrientes do organismo.





Goiaba: Rica em fibras e com baixo teor calórico, a goiaba traz diversos benefícios ao organismo, como a melhora da função do trato gastrointestinal, especialmente quando o intestino está ‘solto’. Por ser uma das frutas mais ricas em vitamina C, ela participa do processo do organismo de aumentar as defesas imunológicas, favorecendo a imunidade e reduzindo risco de infecções recorrentes. As goiabas, principalmente as vermelhas, também têm elevado teor licopeno, que é um composto bioativo que atua em mecanismos que promovem menor risco cardiovascular e redução do risco de câncer de próstata. Além disso, esse composto bioativo atua na saúde da pele e na proteção quanto ao estresse oxidativo causado pelo sol, protegendo a pele dos raios UV.





Ameixa: Com um sabor adocicado, a ameixa é rica em fibras e vitaminas que trazem vários benefícios à saúde quando combinadas com uma dieta equilibrada. Seu elevado teor de fibras, celulose e pectina auxilia no funcionamento intestinal promovendo efeito laxativo, que é intensificado devido à presença de quantidades significativas de sorbitol e isatina, que são mais disponíveis na versão desidratada (ameixa seca). Essa ação na saúde intestinal promovida pelas fibras auxilia no controle do colesterol, modulando sua absorção intestinal.





Já a grande quantidade de vitaminas A, C, K e complexo do B atuam no sistema imunológico, na proteção da pele, visão e na manutenção da saúde óssea. Outra substância presente em quantidades relevantes na ameixa são as antocianinas, compostos bioativos que conferem a cor arroxeada à fruta e que exercem importante função antioxidante e anti-inflamatória, beneficiando a saúde cardiovascular e atuando na prevenção das doenças crônicas. Esses efeitos são potencializados pela presença de minerais como magnésio, potássio, ferro, zinco, cálcio e fósforo.