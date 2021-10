Salada de macarrão à primavera garante refeição leve

Em uma panela grande, coloque 1 L de água para cada 100 g de massa crua.

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve.

Em uma travessa, junte o queijo, as azeitonas, as ervilhas, o pimentão, a cebola roxa, a salsa e o orégano fresco. Adicione o azeite e tempere com o sal e a pimenta-do-reino.

Assim que estiver frio, adicione o macarrão aos legumes e misture bem.

Leve à geladeira por, pelo menos, 2 horas antes de servir.