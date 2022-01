Salada de batata e cascas de abóbora para desperdício zero

1 - Corte as batatas com as cascas em cubos médios, cozinhe em água com sal até ficarem “al dente”, escorra e reserve.

2 - Corte as cascas de abóbora em pedaços pequenos de 1cm e cozinhe em água com sal até ficarem “al dente”. Escorra as cascas e misture com as batatas e o requeijão. Ajuste o sal.

3 - Coloque em uma travessa para servir.