Receita de mousse vegano de chocolate

1- Aqueça o leite de coco em fogo médio;

2- Adicione o chocolate e a bebida de aveia e mexa até derreter;

3- Reduza o fogo para médio-baixo e, lentamente, adicione a gelatina enquanto bate;

4- Adicione o extrato de baunilha, a calda de agave e bata bem;

5- Despeje a mistura em frascos e deixe esfriar em temperatura ambiente por 15 minutos;

6- Cubra e leve à geladeira por, pelo menos, duas horas;

7- Para a calda, cozinhe os morangos, a chia em grãos e o suco de laranja em fogo médio;

8- Quebre os morangos com uma espátula por cinco minutos, até que amoleça;

9- Transfira a mistura para um processador de alimentos e pulse algumas vezes até que vire um purê;

10- Antes de servir, regue a mousse com a calda fria e acrescente as raspas de chocolate e as red berries.