Pão de aveia e mel é uma receita perfeita!

1 - Na batedeira, coloque a farinha, os flocos de aveia e o fermento e misture brevemente como gancho de pão. Junte o leite, a água, a manteiga e o mel e bata por uns cinco minutos ou até a massa ficar lisa. Adicione o sal e bata por mais 1 minuto. Tire da batedeira e leve para uma tigela. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 45 minutos ou até dobrar de tamanho.

2 - Molde no formato da forma de bolo inglês e transfira para uma forma untada com óleo e farinha. Deixe fermentar por 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Pincele com o mel levemente aquecido, salpique a aveia e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC para assar. Asse por cerca de 45 minutos ou até o pão estar dourado por fora e assado por dentro (teste com um palito para verificar). Sirva com manteiga, com mel, cream cheese ou com geleia.

