Mini pizzas de berinjela na air fryer são leves, saudáveis e muito gostosas

1 - Fatie as berinjelas com espessura de 0,5cm, pincele com um pouco de azeite, tempere com um pouco de sal e leve para a Air Fryer pré-aquecida em 180ºC por 10 minutos.

2 - Tire as berinjelas, distribua um pouco do molho sobre cada uma, depois a muçarela e os tomatinhos fatiados.

3 - Tempere com sal e orégano, disponha na cesta da AirFryer e programe por cerca de 8 minutos em 200ºC, ou até que o queijo esteja bem derretido e gratinado.

4 - Finalize com mais azeite e orégano.

DICA

Use a criatividade e coloque a cobertura de sua preferência