1. Arrume o macarrão em um refratário.

2. Para o recheio misture a mortadela, o queijo e o requeijão. Recheio os ninhos.

3. Misture o molho de tomate com a água e tempere com uma pitada de sal. Em seguida espalhe o molho no refratário.

4. Cubra com papel alumínio e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.