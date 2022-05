Lasanha de abobrinha no micro-ondas para uma refeição rápida, prática e deliciosa!

1 - Fatie as abobrinhas no sentido do comprimento, finas, e tempere com um pouco de sal e pimenta.

2 - Unte uma travessa que possa ir ao micro-ondas com azeite e faça uma camada de abobrinhas.

3 - Em seguida, uma camada com o molho de tomates, o presunto e o queijo muçarela.

4 - repita o processo até terminarem os ingredientes, finalizando com o queijo parmesão ralado.

5 - Leve a lasanha ao micro-ondas por 15 minutos e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Lasanha de abobrinha: uma receita saudável para compartilhar com a família

Descubra como preparar lasanha de abobrinha com massa de pastel

Lasanha de abobrinha