Brownie recheado com doce de leite é sensacional!

1 - Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2 - Forre uma assadeira retangular pequena com papel manteiga, deixando o papel sobrar nas bordas para facilitar na hora de desenformar

3 - Em uma tigela de vidro ou cerâmica, junte a margarina e o chocolate. Encaixe em uma panela com água fervente, com cuidado para que a água não encoste no fundo do recipiente. Mexa até que os ingredientes derretam e se misturem. Tire do banho-maria e reserve.

4 - Na batedeira, coloque os ovos, o açúcar mascavo, o açúcar refinado e bata até obter uma mistura cremosa, iniciando na velocidade baixa. Acrescente o sal e bata até incorporar.

5 - Com uma espátula, junte as misturas de chocolate e ovos e misture delicadamente até incorporar bem.

6 - Vá colocando farinha aos poucos, mexendo delicadamente.

7 - Distribua ⅔ da massa na forma com papel manteiga untado com margarina, depois o recheio com colheradas e cubra com o ⅓ restante da massa, nivelando com uma espátula. Leve ao forno por 25 minutos;

8 - Tire do forno e espere esfriar totalmente ainda dentro da assadeira. Leve à geladeira por 1h, desenforme e corte. Sirva!

Dica

Se você for consumir o doce no período de alguns dias, para armazenar o brownie recheado, coloque em potes forrados com papel manteiga e conserve na geladeira. assim, continuarão próprios para consumo por algumas semanas. Se quiser guardar por muito tempo, embrulhe cada um sem recheio em saquinhos individuais e guarde no congelador, onde pode ficar conservado por até 3 meses.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Sabe aquele brownie de casquinha crocante e cremoso por dentro?

Brownie clássico de chocolate para fazer em menos de 30 min

Receita simples de brownie de chocolate com nozes