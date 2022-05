Brigadeiro zero açúcar para comer sem culpa!

1 - Faça o leite condensado conforme as instruções da embalagem ou leve a uma panela de fundo grosso a água, o leite condensado e misture.

2 - Junte os demais ingredientes, mexa bem e leve ao fogo, misturando sempre por aproximadamente 15 minutos ou até desprender do fundo da panela.

3 - Tire do fogo, transfira para um prato e cubra com filme plástico. Leve para o freezer por cerca de 30 minutos. Faça bolinhas e passe no granulado.

