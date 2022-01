Bacalhau confitado com legumes e alho negro

1 - Em uma panela média, coloque o óleo, o azeite, 1 ramo de tomilho, 1 ramo de alecrim, as folhas de louro, a cabeça de alho roxo cortada ao meio e aqueça. Disponha as postas de bacalhau, sem espinhos, os tomates (podem ser vermelhos e amarelos) e a metade da cabeça de alho roxo. Coloque o alho negro na metade do cozimento.

2 - O óleo não pode aquecer muito e deve manter uma temperatura até 70°C. Para isso, mantenha o fogo bem baixo.

3 - Dica: controle a temperatura com a ponta do dedo mergulhada no óleo por ao menos 5 segundos. Você verá pequenas bolhinhas durante o processo. Deixe cozinhar por 10 a 15 minutos. Retire o bacalhau com cuidado para não desmanchar e escorra em um papel toalha. Retire os tomates e o alho roxo, reserve, retire as ervas e por último o alho. Mais uma dica: Guarde o óleo aromatizado para futuras preparações!





Legumes

4 - Corte as cebolas em pétalas (8 partes), escalde o brócolis em água quente por 1 minuto, corte a cambuci ao meio e as pimentas dedo de moça em rodelas.

5 - Em uma assadeira, regue azeite generosamente e disponha os legumes. Adicione 1 ramo de tomilho, sal a gosto, os dentes de alho roxo da outra metade da cabeça, regue com azeite e leve ao forno até dourarem.

6 - Cozinhe as batatas em água fervente por 5 minutos e espalhe-as em outra assadeira untada. Coloque sal a gosto, desmanche 1 ramo de alecrim por cima e regue com Azeite de Alho Negro. Coloque no forno até ficarem bem douradas.





Montagem

7 - Opcional: antes de servir, coloque azeite em uma frigideira e grelhe as postas de bacalhau dos dois lados até dourarem. Doure também a metade da cabeça de alho roxo.

8 - Em um prato grande ou em uma travessa, distribua o brócolis e por cima o bacalhau. Em volta, as batatas, o tomate cereja, os legumes, espalhe os dentes de alho negro e finalize com o azeite de alho negro.

9 - Sugestão: substitua o brócolis ou adicione ao prato folhas de taioba puxadas no azeite e alho.