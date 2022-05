Inscrições para concurso público em Apucarana abrem nesta terça

A Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) divulgou o Edital com informações sobre o concurso público na unidade, que disponibiliza 93 vagas (76 em ampla concorrência, dez reservadas para negros e sete para pessoas com deficiência) em cargos variados. As inscrições passam a estar disponíveis a partir desta terça-feira (3).



Estão previstas oportunidades para os cargos de assistente de comunicação em mídias digitais (2); assistente social (10); bibliotecário (2); nutricionista (1); psicólogo (2); fotógrafo (2); técnico de contabilidade (1); técnico agrícola (1); desenhista (1); operador de som, iluminação e imagem (2); assistente de atendimento (26); motorista de veículo pesado (10); auxiliar de serviços gerais (10); operário (13); pedreiro (5); pintor (2); operador de máquinas (3) e um cadastro reserva para encanador.

O maior salário oferecido é para o cargo de bibliotecário, com remuneração de R$ 7.201,54. Os interessados deverão pagar uma taxa, que varia de R$ 50,00 a R$ 120,00, para fazer a prova no dia 12 de junho. Veja abaixo mais informações.





Orgão: Prefeitura de Apuc0,arana



Vagas: 93

Taxa: de R$ 50,00 a R$ 120,00

Cargos: assistente social, nutricionista, operador de máquinas

Áreas de atuação: administrativa, saúde, operacional

Escolaridade: alfabetizado, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e ensino superior

Faixa de salário: de R$ 1.398,09 a R$ 7.201,54

Organizadora: Fauel (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina)

Cidades: Apucarana (PR)

Inscrições: de 3 a 17 de maio pelo site.







Com informações de JC Concursos.