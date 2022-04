Bolsonaro participa de missa em Bandeirantes e desfila em carro aberto em Ibiporã

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), saiu por volta das 9 horas desta sábado (9) de um hotel no centro de Londrina direto para a missa programada para ser realizada no Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes, no norte pioneiro. Já a motociata prevista pela assessoria dos deputados que organizaram a visita ao Norte Pioneiro Paraná não contou com a presença do presidente.

Bolsonaro chegou em Bandeirantes por volta das 10 horas acompanhado do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) para assistir à missa. O Santuário tem capacidade para três mil fiéis. Após assistir a missa, o helicóptero do presidente pousou no Campo Estrela, em Ibiporã. Na cidade, foi ao encontro de apoiadores e passeou em cima de uma caminhonete e ao lado do prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira (PSD) comeu um pastel e suco de laranja em uma lanchonete.









EXPECTATIVA FRUSTADA

Na entrada de Andirá, a expectativa foi grande na manhã deste sábado. Isso porque o helicóptero presidencial pousaria no Estádio João Hermógenes de Andrade, o Andradão, e Bolsonaro iria direto para a motociata organizada pelo deputado federal Diego Garcia (Republicanos), que é da região. O comboio sairia da frente de uma fábrica de móveis até o Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. O trajeto seria de 20 quilômetros.





Em busca do melhor ângulo pra fotos, apoiadores ocupavam um posto de combustíveis na BR-369 e uma passarela que corta a rodovia. A prefeitura liberou o acesso ao público no estádio. O percurso é monitorado por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PRE (Polícia Rodoviária Estadual).





Por volta das 12h, Bolsonaro deixou o santuário. Não falou com a imprensa e seguiu direto ao helicóptero da FAB (Força Aérea Brasileira). Seguiu em seguida para Brasília.





Essa é a segunda vez em 12 anos que um presidente da República passa pelo norte pioneiro. Em 2010, também em ano eleitoral, o ex-presidente Lula (PT) esteve em Congoinhas (Norte Pioneiro) em visita a um assentamento do MST para lançamento do programa Luz Pra Todos). Lula veio acompanhada da então ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, que era à época pré-candidata à sucessão.





*Com informações de Rafael Machado.





Atualizada às 12h28.