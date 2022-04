Projetos que tratam da reposição de servidores seguem para sanção

Os projetos de lei que tratam do reajuste salarial para a reposição da inflação de 9,32% para servidores do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Poder Legislativo seguem para sanção do governador Ratinho Junior (PSD), após aprovação por ampla maioria na AL (Assembleia Legislativa) do Paraná na tarde desta terça-feira (22).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em todas as propostas, concede-se reajuste de forma escalonada, sendo atribuídos os percentuais de 2,40% a partir de 1° de janeiro de 2022; 3,32% a partir de 1° de agosto de 2022; e 3,32% a partir de 1° de dezembro de 2022. Todos os projetos foram encaminhados pelos órgãos que justificaram reposição inflacionária dos anos de 2020 e 2021 corrigida pelo INPC. Entretanto, servidores do Executivo Estadual, como professores e policiais civis e militares, por exemplo, tiveram apenas 3% de reajuste, por igual período, em janeiro deste ano.

Continua depois da publicidade





Para justificar o aumento do reajuste aos servidores dos demais Poderes, o líder do governo Ratinho Junior na AL, deputado Hussein Backri (PSD), informou que haverá um incremento na carreira do funcionalismo da Segurança Pública. "O governador não abandonou em momento algum a responsabilidade fiscal. O Estado do Paraná está fazendo tudo o que é possível. Não podemos ultrapassar o limite da responsabilidade e amanhã (hoje) todos terão acesso a esse projeto. Eu quero conclamar todos aqui para que nos ajudem a aprovar esse projeto antes dos impedimentos da lei eleitoral." O líder do governo, porém, não adiantou o conteúdo do projeto que chegará à Casa para incrementar a carreira de policiais civis e militares.





Continue lendo na Folha de Londrina.