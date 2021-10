Prédio da Câmara de Vereadores de Londrina é 'atacado' com tintas coloridas

O prédio da Câmara Municipal de Londrina foi alvo de vândalos na madrugada dessa segunda-feira (25). A fachada, que fica de frente para o estacionamento do Legislativo, foi atingida por ovos que continham tinta colorida nas cores do arco-íris: roxo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho.

Uma caminhonete oficial na cor branca que estava estacionada próximo a uma das entradas da Casa também foi atingida e ficou com marcas da tinta.

Do lado de fora, os responsáveis deixaram algumas caixas de ovos vazias. A Guarda Municipal foi acionada, mas os autores da ação ainda não foram identificados.





Vereadores que chegaram ao prédio na manhã desta segunda-feira postaram nas redes sociais a fechada vandalizada e criticaram o protesto. "Lamentável o que fizerem na fachada. Por mais que tenham legitimidade de se manifestar, essa não é a melhor forma." disse Eduardo Tominaga (DEM).





Já a vereadora Jessica Moreno, a Jessicão (PP) classificou de 'inadmissível' e escreveu que a Câmara irá apurar e descobrir os responsáveis pelo ato."







As cores encontradas no protesto na fachada do prédio remetem à bandeira LGBT, mas ativistas da causa em Londrina não assumiram a autoria.







Continue lendo: Há um mês, vereadores rejeitaram criação de conselho municipal de defesa dos direitos LGBTQIA+