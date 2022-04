Deputado de Londrina Filipe Barros segue Bolsonaro e migra para o PL

Finalizando o término do prazo da janela partidária, o deputado federal Filipe Barros deixa o União Brasil (partido fruto da fusão do PSL e DEM) e filiou-se ao PL (Partido Liberal), o que já era uma tendência muito provável de que seguisse o caminho do presidente da República Jair Bolsonaro (PL).



Questionado pela FOLHA, o deputado federal informou que mantém o posicionamento de que é pré-candidato ao governo do Estado do Paraná.

Em seu discurso nas redes sociais, Filipe Barros agradeceu aos antigos companheiros de legenda e disse que irá trabalhar pela reeleição do atual presidente no Estado e pelo país.





