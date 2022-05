Motociclista de 37 anos morre em acidente em Tomazina

Um motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (25) em um acidente de trânsito na PRC-272, em Tomazina (Norte Pioneiro). De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motocicleta de Marco Antonio Rangel Barbosa, 37, teria se chocado contra um caminhão, por volta das 14h15.

Segundo o relatório da PRE, o caminhão de modelo MB L1313 tinhas placas de Wenceslau Braz (Norte Pioneiro) e seguia no sentido Siqueira Campos (Norte Pioneiro). No km 45 da via, o caminhão fez uma conversão à esquerda para acessar a entrada de uma propriedade rural, quando acabou sendo atingido na lateral direita pela motocicleta, que vinha no sentido oposto. O condutor do caminhão, um homem de 63 anos, não se feriu.

Já Marco Antonio Barbosa, que conduzia a Honda CG150 Start, com placas de Siqueira Campos, teve ferimentos gravíssimos. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal de Siqueira Campos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





De acordo com a PRE, o motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que não indicou qualquer indício de ingestão de álcool.