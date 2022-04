Alta de materiais e abandono 'espantam' empresas da UBS Fraternidade em Londrina

O desinteresse frequente de empresas na reconstrução da unidade básica de saúde da Vila Fraternidade, na zona leste de Londrina, fez com que a prefeitura buscasse saber com as terceirizadas os motivos das duas licitações abertas até agora não terem recebido uma proposta sequer.



O prédio antigo, da década de 70, foi demolido em 2014 para dar lugar a uma nova estrutura. Em 2021, a construtora Terra Viva Serviços de Engenharia Ambiental abandonou a obra com 44% de execução. Em novembro do ano passado, a administração do prefeito Marcelo Belinati (PP) abriu novo processo, com valor de R$ 912 mil.

Ninguém se interessou. No dia 17 de fevereiro deste ano, o poder público insistiu mais uma vez. Publicou um edital de mais de R$ 1 milhão, o maior em orçamento até então. Mas a licitação deu deserta. Com as expectativas frustradas, o Programa Compra Londrina, vinculado à Secretaria de Gestão Pública, entrou em contato com 15 fornecedoras que sempre recebem informações de obras do município.







