ExpoLondrina é oficialmente aberta sem a presença de Ratinho Jr.

A 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina foi oficialmente aberta nesta sexta-feira (1º) em solenidade na Pista Central do Parque Ney Braga com a presença do secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), autoridades de segurança e deputados estaduais e federais. O governador Ratinho Junior (PSD), que tinha confirmado oficialmente a presença, não apareceu por conta de compromissos político-partidários.

O presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antonio Sampaio, destacou a importância da retomada do maior evento agrícola do Estado, após dois anos suspenso por conta da pandemia. "Dois anos de adiamento e algumas mudanças acabaram sendo naturais como leilões on-line, mas em síntese teremos muitas atrações com ênfase na tecnologia no agronegócio. Esse evento reflete a atividade agropecuária do Estado."

Atenta às inovações voltadas ao agronegócio, o setor ganha ainda mais espaço no parque nesta edição. O Pavilhão Smart Agro, onde nos dias 8, 9 e 10 de abril acontecerá o Hackathon que foi montado em novo espaço ao lado da nova sede do Hub Cocriagro, primeiro hub de inovação do Parque Agro Valley, de Londrina. Outro destaque, desta edição, é Arena Gamer, que traz para o evento atrações vinculadas aos maiores títulos do segmento, jogos do momento e jogos tradicionais para celulares, com tendências do universo mobile é Espaço Games.







Norberto Ortigara, ressaltou a importância do evento agrícola após desgaste sofrido por produtores rurais na última safra por conta da crise hídrica no Paraná e com os preços dos suprimentos que encarecem com a Guerra na Ucrânia. "O agricultor sentiu, mas não chorou. Doeu no bolso, mas mantivemos a altivez, com cabeça erguida. Um pouco disso será compensado com o clima mais camarada neste ano. É sempre bom estar em espaços como estes. A ExpoLondrina tem uma longa e competente grade de eventos técnicos. Não é à toa que se mantém há 60 anos como a maior feira do Paraná".





O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), em coletiva de imprensa, frisou a importância da feira para a economia regional. "Só podemos ser gratos a um evento como este que movimenta 500 mil pessoas, que gera em torno de 9 mil empregos diretos e indiretos, que gera negócios na ordem de R$ 600 milhões , ou seja, isso influencia toda economia da cidade. Hotéis lotados, restaurantes. Isso gera renda para o município."



Neste ano é esperado um público de mais de 500 mil visitantes e a SRP projeta uma movimentação acima de R$ 1 bilhão de reais com venda principalmente de caminhonetes e maquinário agrícola.







A feira também foi aberta ao público nessa sexta-feira e segue até o dia 10 abril com shows e rodeios à noite. Já o ingresso para o parque tem valores diferenciados. Às segundas, terças e quartas-feiras os valores serão mais acessíveis, com entradas a R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). De quinta a domingo, os preços sobem para R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia).





