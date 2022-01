Veja como funciona o comércio no feriado desta sexta em Londrina

Para quem está pensando em fazer compras em Londrina, é preciso ficar atento à programação dos horários especiais de fim de ano. Segundo a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), nesta quinta-feira (9), o comércio de rua atende das 9hs às 22hs.

Na sexta-feira (10), feriado de aniversário do município, as lojas abrem das 8hs às 18hs.





Já no sábado (11), o comércio de rua funciona das 9hs às 18hs. No domingo (12), as lojas estarão fechadas.

