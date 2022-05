Restaurantes de Londrina estão em clima de otimismo para o dia das Mães

O clima de otimismo vem tomando conta de bares e restaurantes de Londrina com a proximidade do Dia das Mães, celebrado neste domingo (8). A expectativa, em geral, é de casa cheia e o marco de um novo momento para o setor, após dois anos de incertezas provocadas pela pandemia do coronavírus.

Um levantamento da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) estima uma média de faturamento no setor de 30% a mais em comparação a 2021, neste final de semana nas principais capitais brasileiras. Na regional Norte Paraná, o presidente da Abrasel, Leonardo Leão, comenta que a expectativa entre os proprietários de restaurantes é de lotação máxima no almoço de domingo. “Esperamos, inclusive, que os estabelecimentos consigam girar até duas vezes a capacidade total. Também consideramos que o jantar, que tende a ser mais tranquilo em relação ao horário de almoço, tenha um movimento muito bom também”, afirma.



Reginaldo de Oliveira, responsável pelo atendimento dos clientes no Restaurante Bollogna, destaca que a data é a mais importante para o estabelecimento em termos de movimento. “Muita gente está ligando nesta semana perguntando sobre reservas e isso nos permite imaginar que a casa estará bem cheia. Por causa da pandemia, muitas famílias comemoraram o Dia das Mães em casa nos últimos dois anos. Foram tempos bem difíceis para o setor, mas sem as restrições neste ano, estamos com a expectativa de que será muito bom, com o salão cheio. Se trabalhássemos com reserva, já estaríamos com 100% das mesas fechadas”, comenta.





Em 2021, a data comemorativa causou lotação máxima nos estabelecimentos gastronômicos de Londrina, mas Leão lembra que todos operaram com 50% da capacidade de atendimento. “O que não gerou lucro pelas operações. Neste ano, estamos esperando resultados 50% maiores em relação a 2021. Nossa orientação aos clientes é que cheguem cedo aos locais com as famílias porque nem todos restaurantes trabalham com reservas”, diz.





