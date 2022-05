Mercado de trabalho em Londrina enfrenta o desafio da desindustrialização

A geração de empregos formais em Londrina no primeiro trimestre de 2022 teve o melhor resultado para o período nos últimos quatro anos. O município encerrou março com saldo positivo de 218 postos de trabalho com carteira assinada e, de janeiro a março, foram criadas 1.738 vagas. O balanço aponta um contingente de 157.042 londrinenses com contrato de trabalho. Mas apesar do bom momento, um desafio que se impõe â criação de empregos de qualidade é vencer o processo de desindustrialização que tem caracterizado a economia local.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No início dos anos 2000, a participação da indústria no PIB (Produto Interno Bruto) de Londrina era de 23,3% e, atualmente, não chega a 15%, destacou o economista Marcos Rambalducci. “A importância deste setor é que ele se caracteriza por agregar valor ao produto, é capaz de produzir em escala e atende mercados de fora, trazendo dinheiro para a cidade.”



Continua depois da publicidade





O enfraquecimento da atividade industrial, ressaltou o economista, não é um problema isolado de Londrina, que registrou perda de postos de trabalho no setor em fevereiro e março. “Quando se volta o olhar para as cidades onde a indústria tem uma participação maior no PIB, quando a economia tende a se recuperar, este setor serve de alavanca para todos os demais”, afirmou Rambalducci.





Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado na quinta-feira (28_ pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Londrina lidera a lista dos municípios paranaenses que mais fecharam postos de trabalho na indústria no Estado, com saldo negativo de 152 vagas. Na sequência, os municípios com pior resultado no setor foram Pato Branco (-140), Ubiratã (-96), Tapejara (-92) e Curitiba (-76).





A indústria no Paraná teve uma redução significativa nas novas contratações em março. Embora o setor continue abrindo vagas, o ritmo de geração de postos de trabalho caiu desde março de 2021. dos 8.639 novos postos de trabalho criados no Estado no mês passado, a indústria gerou 1.114 deles, sendo o segundo setor que mais abriu oportunidades de emprego, superado apenas por serviços, com saldo positivo de 5.404 vagas.

Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.