Horário especial do comércio e Feira na Praça movimentam o Calçadão de Londrina

Londrina terá horário especial de funcionamento do comércio de rua e a tradicional Feira na Praça em celebração ao Dia das Mães na quinta (5) e sexta-feira (6). Segundo a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), a feira será das 17h às 21h. Nos mesmos dias, as lojas vão funcionar das 9h às 21h. No sábado (7), das 9h às 18h.

A praça Gabriel Martins, localizada no Calçadão, vai contar com música ao vivo, gastronomia e atividades lúdicas para as crianças, como pinturas, esculturas de balão e mesa de jogos.





O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio - a primeira é o Natal. "O histórico da Feira é muito positivo. Não víamos a hora de voltar a promovê-la. Além de aquecer o movimento e as vendas no comércio local, é uma oportunidade para momentos de lazer em família", comenta a presidente da Acil, Marcia Manfrin.

A Feira na Praça tem uma decoração com cordão de luz e barraquinhas com produtos naturais como geleias, granolas, castanhas, queijos e vinhos, cookies, pães e churros, além da estação de food trucks, com hambúrgueres, crepes franceses e chope.