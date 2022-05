Feira do Peixe Vivo termina nesta sexta; confira o preço dos pescados

A tradicional Feira do Peixe Vivo, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, começou na quarta-feira (13), oferecendo diversos tipos de peixes vivos, expostos em tanques, garantindo produto extremamente frescos e com boa procedência. Em sua 28ª edição, a feira, que está localizada na Rua Benjamin Constant, esquina com a Avenida Leste-Oeste, iniciou com um bom movimento de consumidores. Nesta quinta (14), o horário de funcionamento é das 8h às 19h e, nesta Sexta-Feira da Paixão (15), se encerrará às 14h, devido ao feriado.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Nesta edição, a expectativa é comercializar 15 toneladas de peixes. Quatro piscicultores estão da feira este ano, sendo dois produtores do Distrito da Warta e dois do Patrimônio Usina Três Bocas. Estão disponíveis diversas espécies de peixes vivos, com preços variados: tilápia (R$ 18,00 a R$ 26,00 o quilo); pacu (R$ 28,00 o quilo); bagre (R$ 16,00 o quilo); carpa (R$ 18,00 o quilo) e pintado (R$ 35,00 o quilo). Não há venda de produtos congelados, por isso todos os peixes devem ser limpos em casa, pelos próprios consumidores.

Continua depois da publicidade





Um dos produtores presentes da feira, Hussen Samir Jenani, que participa da iniciativa há 7 anos, informou que ontem (15), no período da tarde, o movimento da feira foi aquecido, após a chuva cessar, e hoje, com o sol, o movimento está ainda melhor. “A maioria das pessoas que visitam a feira já vem com o intuito de levar o produto para a casa. A feira é muito tradicional, pois é realizada há anos, por isso os consumidores já conhecem a procedência”, afirmou. A barraca de Jenani está comercializando as espécies Pacu, Pintado e Tilápia e a expectativa é comercializar 5 toneladas de peixes.





Um dos produtores presentes da feira, Hussen Samir Jenani, que participa da iniciativa há 7 anos, informou que ontem (15), no período da tarde, o movimento da feira foi aquecido, após a chuva cessar, e hoje, com o sol, o movimento está ainda melhor. “A maioria das pessoas que visitam a feira já vem com o intuito de levar o produto para a casa. A feira é muito tradicional, pois é realizada há anos, por isso os consumidores já conhecem a procedência”, afirmou. A barraca de Jenani está comercializando as espécies Pacu, Pintado e Tilápia e a expectativa é comercializar 5 toneladas de peixes.







Outro produtor presente na feira, José Ivan de Souza, contou que o movimento na feira hoje deve ser mais intenso no período da tarde. “Muitas pessoas saem do trabalho e passam na feira, outras deixam para comprar mais próximo da sexta-feira santa. Provavelmente até amanhã já teremos vendido todos os peixes. Todos os anos participamos deste evento e este ano estamos comercializando Tilápia e Pacu”, ressaltou.



Continua depois da publicidade





A Feira do Peixe Vivo tem como objetivo estimular a piscicultura na região, oferecendo aos consumidores produtos de boa procedência e com preço acessível. A iniciativa integra o projeto “Feira de Produtos de Época”, da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, que visa disponibilizar, aos produtores, espaços públicos para a venda de produtos no auge da produção.







O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Regis Choucino, disse que a iniciativa representa uma forma de incentivar a produção na região e intensificar a economia local. “Proporciona, aos produtores, a oportunidade de escoamento da produção, fortalecendo a piscicultura do município de Londrina, aproximando o produtor do consumidor. E na época da Semana Santa, oferece, à população, opções para uma alimentação mais saudável”, apontou.