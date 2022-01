Com seu último plantão neste sábado, Profis supera meta prevista de arrecadação

Termina na próxima terça-feira (21) o prazo para adesões e quitações de débitos existentes junto à Prefeitura de Londrina por meio do Programa de Regularização Fiscal (Profis) 2021. Com o objetivo de incentivar os contribuintes a resolverem suas pendências financeiras, desfrutando dos descontos e condições especiais oferecidos através dessa iniciativa, a Secretaria Municipal de Fazenda está realizando um plantão de atendimento presencial neste sábado (18), até às 15 horas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Quem aderir ao Profis poderá quitar débitos referentes a IPTU, ISS, ITBI, além de multas e autos de infração em geral lançados por órgãos municipais com até 70% de desconto nos valores de juros e multas para pagamento à vista. Já os municípes que optarem pelo parcelamento, poderão pagar os débitos em até 13 vezes, com desconto de 40%.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A aposentada Eunice Rodrigues aproveitou dos descontos do Profis 2021 para negociar na manhã deste sábado (18) as taxas de IPTU que estavam vencidas há três anos. “Optei pelo pagamento parcelado que é pra não pesar muito no orçamento. Pelo menos consegui abater parte dos juros e das multas e vou colocar essas dívidas em dia”, afirmou. A dona de casa Aline de Jesus também optou pelo parcelamento. “Com essa crise a gente não tem como assumir dívidas altas. Por isso, preferi parcelas o IPTU atrasado em diversas vezes”, relatou. Já o técnico em meteorologia Valmir Cardoso se mostrou insatisfeito com a negociação. “Não adianta dar desconto sobre o valor dos juros e das multas. O que precisa é baixar o valor do IPTU. Onde já se viu cobrar 3 mil reais de imposto de uma casa de madeira?”, queixou-se.







A Secretaria Municipal de Fazenda já superou a meta estipulada para as arrecadações feitas por meio do Profis 2021. “O resultado do Profis neste ano está sendo bastante positivo. Obtivemos 57.764 adesões ao programa até o momento. Nossa meta era arrecadar R$ 48 milhões e até o final da manhã deste sábado conseguimos atingir uma arrecadação de R$ 76,9 milhões, de um total de R$ 163, 8 milhões de débitos ativos”, afirmou Wanda Kano, diretora de arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda.





Os interessados em aderir ao Profis 2021 devem agendar seus horários no portal www.londrina.pr.gov.br. No site é possível consultar as dívidas e emitir os boletos para pagamento à vista ou parcelado. Também é possível realizar o agendamento pelo telefone (43) 3372-4424, contato também válido para WhatsApp. A Praça da Fazenda fica localizada no saguão da sede administrativa municipal, na avenida Duque de Caxias, 635.