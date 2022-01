Com prêmio de R$ 350 milhões, Mega da Virada mexe com sonhos dos londrinenses

A Mega-Sena da Virada vai sortear R$ 350 milhões às 20h do último dia de 2021 e os londrinenses já estão fazendo a sua fezinha sonhando com a possibilidade de ganhar a bolada milionária. A última vez que uma aposta de Londrina foi premiada na Mega-Sena foi em 2019, quando um sortudo levou o prêmio de R$ 5,6 milhões.

'VOU FICAR QUIETINHA'



Com um valor maior, a Mega da Virada atrai apostadores que não costumam jogar na loteria em outras ocasiões. “Todo fim de ano faço a minha aposta e há dois anos escolho os mesmos números que tirei em um biscoito da sorte”, afirmou Rosiane Alves da Silva, 51. “Se ganhar, vou ficar quietinha por um tempo e só depois vou começar a gastar”, planejou a babá





A Mega da Virada não acumula. Então, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio irá ser dividido entre os acertadores de cinco números.





COMPARTILHAR COM A FAMÍLIA





Adriana Bonora mora em Córdoba, na Argentina, e também só aposta nesta época do ano, quando costuma voltar a Londrina para visitar familiares. “Procuro aproveitar essa viagem para também tentar a sorte e sempre escolho as mesmas dezenas”, explicou a administradora de 71 anos. “É muito dinheiro, então se ganhar vou compartilhar com a família, mas ainda sim vai sobrar bastante”, completou.





'A GENTE FICA SONHANDO'





Há quem escolha os números aleatoriamente na hora de fazer a aposta. “A minha namorada participa de bolões com a família dela e escolhe os números de acordo com seus sonhos, mas eu vou na sorte mesmo e escolho quando chego na casa lotérica”, disse o médico-veterinário Heitor Lucatelli, 24. “A chance de ganhar é pequena, mas a gente fica sonhando em comprar uma casa e ajudar a família com o prêmio”, acrescentou.





