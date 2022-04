Clientes voltam a relatar problemas em app de investimentos do Nubank

Clientes da corretora NuInvest, do Nubank, relataram nesta terça-feira (15) que voltaram a ter problemas para visualizar dados de seus investimentos no aplicativo da empresa. Desde a última sexta-feira (11), algumas reclamações sobre o serviço foram publicadas no Twitter e Reclame Aqui.

O erro não estaria restrito a um tipo de modalidade de conta ou investimento. Usuários indicaram inclusive o "sumiço" do dinheiro aplicado de suas contas. Nas redes sociais, a empresa está orientando os clientes e diz que o problema já foi resolvido.

Em nota ao UOL, a empresa lamentou o ocorrido:



"O aplicativo da NuInvest apresentou oscilações de visualização na sexta (11 de março), que foram resolvidas no mesmo dia. Nesta manhã (15 de março), foi verificada outra oscilação de visualização, também já resolvida. Lamentamos a ocorrência dessas intermitências e reiteramos que todos os dados, informações e valores de custódia da parcela de clientes afetada permaneceram totalmente preservados em todos os momentos."