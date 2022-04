Caixa libera abono salarial para nascidos em agosto

Os trabalhadores na iniciativa privada nascidos em agosto recebem nesta quinta- feira (17) o abono salarial ano-base 2020.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento em 8 de fevereiro e prosseguirá com a liberação até 31 de março, baseada no mês de nascimento do beneficiário.

Continua depois da publicidade





O Banco do Brasil também libera nesta data o abono salarial para os trabalhadores do setor público com inscrição de final 7.





O pagamento para essa categoria começou a ser feito em 15 de fevereiro e segue até 24 de março, com base no dígito final da inscrição do servidor.





O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS (Programa de Integração Social) ou Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) há pelo menos cinco anos. Recebe o abono, agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Continua depois da publicidade





O benefício não é pago aos empregados domésticos. Isso porque o abono salarial exige vínculo empregatício com uma empresa, não com outra pessoa física. Jovens aprendizes também não têm direito.