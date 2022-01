Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Brasil nesta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (13) o Auxílio Brasil para beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 2.

Medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial da União, no último dia 7, antecipou o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil.

O instrumento criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do auxílio para o valor de R$ 400. Ou seja, cada família recebe, no mínimo, R$ 400.





Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 14,5 milhões de famílias atendidas em novembro pelo novo programa social do governo federal, 13 milhões recebiam menos de R$ 400. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi R$ 224,41.





Calendário

As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês.





Em dezembro, em função do feriado de Natal, os pagamentos vão até 23, com a antecipação em uma semana em relação ao calendário regular.





NIS final 1 - 10 de dezembro

NIS final 2 - 13 de dezembro

NIS final 3 - 14 de dezembro

NIS final 4 - 15 de dezembro

NIS final 5 - 16 de dezembro

NIS final 6 - 17 de dezembro

NIS final 7 - 20 de dezembro

NIS final 8 - 21 de dezembro

NIS final 9 - 22 de dezembro

NIS final 0 - 23 de dezembro





O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.





Benefícios básicos





O novo programa social tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas.





Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.