Saiba como não se sentir triste ou sozinho(a) no Dia dos Namorados quando se está solteiro (a)!

É possível passar o final de semana do Dia dos Namorados sem se desgastar emocionalmente estando solteiro(a)? Segundo a psicóloga Daiane Duarte Scorpione, sim! Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Venha conferir insights, análises e dicas para você que não está em um relacionamento nesta data que, movimenta o comércio, as redes sociais e, nossos pensamentos e sentimentos! Continua depois da publicidade

“Acredito que não são todos os solteiros que se sintam mal, ou solitários no Dia dos Namorados, não podemos generalizar. Mas, é possível que, as pessoas que se sentem extremamente afetadas por essa data, estejam passando por uma dificuldade de aceitação de quem elas realmente são. É possível que elas estejam esperando do outro uma aprovação, uma aceitação, ou até que elas estejam buscando uma identidade para si, e essa identidade conta com uma outra pessoa, com a companhia de outra pessoa”.

Perguntamos ainda para a psicóloga Daiane sobre as comparações crueis que as pessoas fazem especialmente nesta data, situação não percebida em outras celebrações. “Imagino que essa data seja difícil para muitos por conta da busca pela identidade. Por que no Dia das Crianças a gente não fica triste por não sermos crianças? Porque já compreendemos que não somos! Ou por exemplo, por que nem todas as mulheres se sentem tristes no Dia das Mães, quando não têm filhos? Isso está muito relacionado com a aceitação de quem se é. E celebrar o Dia dos Namorados é complexo, pois a gente depende de uma outra pessoa para que isso seja possível, se concretize”.

Outra análise muito pertinente apresentada pela psicóloga, Daiane é a busca por identificação na sociedade. “ Quando a pessoa é afetada demasiadamente por não estar em um relacionamento, possivelmente ela está tentando se incluir em algum grupo social, e está levando em conta algumas “pressões” da sociedade como a questão da idade! Começa-se a pensar sobre prazos para achar um parceiro(a). Então, vem a sensação de não se encaixar em um modelo”! Continua depois da publicidade



E de acordo ainda com Daiane Duarte Scorpione, as redes sociais são, sim, um fator determinante nas comparações especialmente nesta data. “ Eu me comparo ao outro, desejo poder mostrar o que o outro tem mostrado. E as redes sociais, elas interferem em tudo, elas influenciam nossa vida como um todo. Então se antes era difícil lidar com essas datas, agora, com as mídias digitais, as declarações e demonstrações escancaradas, podem gerar ainda mais sensação de não pertencimento a um grupo”.