O autoconhecimento nos impede de nos arriscarmos como aconteceu na entrega do Oscar em 2022, conclui psicóloga

Muitos traduziram o ocorrido entre Will Smith e Chris Rock- Will Smith deu um tapa no rosto de Chris para supostamente defender a esposa Jada Smith da piada que Chris fez com a condição capilar da atriz que está careca por conta da doença autoimune alopecia, durante a transmissão ao vivo do Óscar no dia 27 de março- como uma situação icônica, inesperada e que deveria ser analisada sob diferentes ângulos. E mesmo após uma semana do ocorrido, o assunto continua sendo tema de diferentes discussões! Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Muitas pessoas abordaram o conflito com certa identificação, afirmando que o ator Will Smith estava “apenas defendendo” sua esposa. Já outras pessoas acreditaram que ele por ser ator e comediante, deveria ter reagido de forma menos emocional. Alguns internautas destacam também que a cena mostrou diferentes tipos de violência: agressão física a Chris Rock e desrespeito pelos atores que estavam no evento para concorrer às premiações da noite. Tem ainda, a teoria de que toda a cena foi uma ação planejada em prol de uma farmacêutica que lançou há poucas semanas um medicamento para a doença alopecia... Continua depois da publicidade

De fato, a doença alopecia, antes pouco abordada, passou a ser assunto em diferentes frentes, passou a ser um dos assuntos mais pesquisados no google, e certas farmacêuticas tiveram ações hipervalorizadas após o ocorrido. Porém, o Bela Manchete queria ir a fundo nas emoções e reações que o caso gerou na sociedade, com isso, conversou com a psicóloga e analista comportamental, Camila Duarte. “Independente se ocorreu por estratégia de marketing ou se foi uma situação real, vimos comportamentos reais acontecendo- presenciamos um tapa, uma agressão-, pois infelizmente é comum em nossa sociedade presenciarmos momentos assim, de agressão física e verbal”, salienta a psicóloga Camila , logo no início de nossa conversa. De acordo com Duarte, vivemos em uma sociedade em que olhamos mais para o outro, por isso, o caso ganhou tamanha proporção. “ Temos que analisar o contexto do ambiente, era uma premiação, onde nunca havia ocorrido uma situação parecida. As expectativas eram outras, o ato de Wil Smith foi algo inesperado. Essa surpresa de todos é comum, ainda mais por estarmos falando de pessoas importantes e famosas, mostrando mais uma vez que independente de qual espaço ocupam da sociedade, todos sentimos”. Continua depois da publicidade