Bazar de roupas em prol da ADA acontece nos dias 13 e 14 em Cambé

A empresária Fernanda Padial , dona de um Brechó na cidade, se identifica com comportamento consciente e procurou unir duas paixões: sustentabilidade e responsabilidade social com animais abandonados, com isso, promove o BAZAR DA ADA!

Entidade está com mais de mil PETS para adoção, ou seja, com o dobro da sua real capacidade

De acordo com Fernanda, ela viu a situação complexa que a ADA Londrina - Associação Defensora dos Animais está enfrentando com mais de mil pets para adoção e pouco recurso. “Eu sempre doei meus cupons fiscais para a ADA, em todos os lugares que eu via uma caixinha para doar, eu estava doando, e vendo o desespero da ADA através das redes sociais da ONG, pensei que eu poderia fazer algo a mais pra ajudar. Foi aí que olhando o perfil do Instagram deles eu vi que eles não tinham um bazar e, conversando com a minha sócia, resolvemos entrar em contato com a ADA para pedir a permissão para fazermos o BAZAR ADA”.

Ainda segundo Fernanda, toda a renda do Brechó será destinada à ADA. “Todo o dinheiro arrecadado com a venda das peças do BAZAR será repassado para a ADA”. E completa ainda, que as peças que serão expostas foram arrecadadas em Cambé e Londrina. “Muitas peças serão disponibilizadas, algumas que estavam no Bazar, e outras que estão sendo arrecadadas. Até o dia cinco de maio, as pessoas poderão doar peças para vendermos no Bazar e os preços das peças terão entre R$1 e R$5 “.