Plataforma BONDE OFERTAS cresce e disponibiliza chance de anunciar sem investimento inicial

Percebendo a viabilidade de um recurso dentro do Portal Bonde , Portal em que o Bela Manchete está integrado, logo fui perguntar ao gerente de produtos do site, Marcos Antônio dos Santos, do que se tratava o “Bonde Ofertas”. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Já que nosso Blog tem a função de informar você mulher sobre os melhores negócios e oportunidades da região, achei essa dica perfeita. “Como forma de ajudar os pequenos empresários de Londrina e região a continuarem vendendo durante a pandemia, criamos uma plataforma on-line para facilitar o cadastro e a divulgação dos produtos e serviços que eram parceiros do Portal Bonde, Portal de Notícias mais acessado em Londrina e região”. Continua depois da publicidade

“Uma medida que a princípio era apenas emergencial, passou a fomentar o comércio local de forma intensa, pois de um lado temos os anunciantes (as empresas e prestadores de serviços que precisam vender) e do outro lado temos uma gigantesca base de usuários (potenciais consumidores) e assim todos ganham”, completa Marcos.

E o mais bacana é que o Portal Bonde possui tantos acessos que para quem deseja se tornar anunciante, é uma ação muito vantajosa. “Estamos publicando constantemente as ofertas com banners dentro do portal Bonde com link direcionado para a oferta. Também criamos o Story do Bonde Ofertas dentro do portal Bonde (visível apenas acessando pelo celular), basta dar um arrasta pra cima e conferir a oferta. Além disso, iniciamos as postagens das ofertas diariamente nas redes sociais e semanalmente fazemos o disparo de uma oferta aleatória via push notification”, contou Marcos.