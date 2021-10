As cores invadiram as redes sociais e as vitrines! O look colorido está na moda!

Vendo vários movimentos nas mídias em relação às cores e a influência delas no mercado de moda, resolvi saber mais sobre o assunto, e fui conversar com a Consultora de Imagem Amanda Pavani.

As cores invadiram as vitrines, redes sociais, os looks das mulheres que já se sentiam felizes em ter um toque de cor em suas produções! E eu como uma mulher super básica,não tão adeptas das cores em todas as ocasiões e peças do armário, sem tempo para pensar demais nos looks, pensei: será que vou saber usar as cores ao meu favor, será que vou saber combinar, e mais, será que “o se vestir bem” é algo puramente instintivo ou pede conhecimento?!

Descubra se a trend do verde lima, roxo e laranja vai passar rápido e se as cores compõe um look bonito para todo mundo!

“As cores vieram com tudo, sim. E as cores que são tendência agora e que seguem para o verão 2022 são as cores: roxo, pink, laranja e verde lima. Mas lembro que todas as cores serão muito vistas na primavera e no verão 2022, inclusive em peças mais elaboradas e estruturadas, de alfaiataria”, conta a consultora Amanda. Outra informação que ela esclarece sobre as cores no vestuário e acessórios neste momento, é que foi uma consequência, um movimento da “recuperação” do mundo da moda, da sociedade em si em relação à pandemia de Covid-19, momento tão complexo para o mundo todo. “ As cores vivas, que passam alegria, fazem parte de um movimento pós-pandemia do universo fashion, quando a moda comfy- em que se prioriza o conforto-não é mais o foco único, mas mostrar vida, alegria e contentamento através das cores são as mensagens edificadas”.

E com base na confirmação de que as cores fortes, assim como as candy colors, são tendência para este e para o ano que vem, questionei Amanda sobre a necessidade de adquirir peças coloridas. “Assim como existem as macro tendências e micro tendências- tendências de moda que ocorrem em escala muito maior do que um modismo ou moda passageira-existe também a maior liberdade na hora de se vestir atualmente. A moda está cada vez mais democrática, por isso, sempre esclareço que você NÃO PRECISA aderir à uma tendência que não se identifica. Pensem na moda, como uma forma de comunicar sua personalidade. Você não precisa comprar uma ou várias peças de uma trend com a qual você não se identifica, conheça seu estilo ”.

Outra orientação intressante passada por Paviani é que a moda unida ao conhecimento pode sempre favorecer . “ É fácil de notar quando uma muçher conhece quais peças acrescentam ao seu biotipo, aos seu tom de pele, quando ela quais cores realmente agregam à sua imagem. Ela se torna mais autoconfiante e essa situação influi em diferentes situações da vida, como a vida profissional, social e conjugal”. Amanda conta também, que a invasão das cores se deu da mesma forma no vestuário plus size . “ Há tempos, as mulheres com mais curvas se desapegaram do preto. As cores são democráticas, ficam bem em magras, mulheres mais cheinhas, em mulheres curvilíneas”.

E Amanda finaliza a entrevista contando que mesmo comprando peças super coloridas, é possível usá-las várias vezes, que você tem de tentar fazer compras assertivas. “Vamos lembrar que você pode comprar peças mais básicas, neutras e mais coloridas, mas que essa compra só será assertiva se você conseguir uni-la com mais peças. Para que a compra de uma peça seja assertiva, é preciso que você consiga usá-la com pelo menos mais 4 peças de seu acervo. Lembre-se, a cada compra tente combinar a nova peça com o que você já tem. E só compre se a roupa valorizar sua aparência de forma com que você se sinta bem com ela”.