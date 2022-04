Secretaria de Saúde de Londrina começa a aplicar quarta dose contra Covid-19 em idosos

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou novidades para o Plano Municipal de Vacinação contra Covid-19 em Londrina. Está liberada a aplicação de segundo reforço para toda população com 60 anos ou mais. No momento, 42.247 idosos estão aptos a acessar o Portal da Prefeitura e agendar a aplicação da quarta dose, ou terceira dose para os que receberam vacina Janssen.

Conforme explicou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a aplicação do segundo reforço contra Covid-19 entre a população idosa é uma recomendação da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).

Essa dose extra deve ser aplicada 120 dias após o primeiro reforço, com o intuito de garantir a resposta do sistema imunológico mediante contato com o vírus. “Neste momento temos já 42 mil idosos com 60 anos ou mais que tomaram o reforço anterior há mais de 120 dias."





Os idosos podem agendar a aplicação do segundo reforço nas Unidades Básicas de Saúde do Ouro Branco (zona sul) ou do Jardim do Sol (zona oeste). Ao fazer o agendamento no site, basta imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.