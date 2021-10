Novo coronavírus: Londrina vacina 7.973 adolescentes no final de semana

Londrina vacinou contra o novo coronavírus 7.973 adolescentes, com idades de 15 a 17 anos sem comorbidades, no último final de semana. Destes, 3.147 foram imunizados na revoada da Vacina, ação que aconteceu no Centro de Imunização da Zona Norte no sábado (23) e domingo (24), das 7h às 19h. Os dados são da prefeitura de e secretaria Municipal de Saúde, e foram divulgados nesta segunda-feira (25).

O objetivo do evento era atrair os jovens para se imunizarem contra a Covid-19. Para isso, o Centro de Imunização foi decorado, contou com recursos como luzes, fumaça, espaço para fotos e com a presença dos DJs Gabriella Juice e Daniel Queiroz. A Guarda Municipal de Londrina e equipes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estiveram presentes, garantindo a segurança ao trânsito.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, foi ao Centro de Imunização no sábado (23), acompanhando a vacinação de sua filha Maria Beatriz Tentório Machado, de 16 anos. “Estou muito emocionado com este momento, pois mesmo diante de tantas dificuldades causadas pela pandemia Deus me permitiu estar presente na vacinação de minha filha e ver tantos adolescentes sendo vacinados. Gratidão à ciência e aos profissionais da saúde, que honraram suas profissões, se dedicando e arriscando suas vidas para proteger e cuidar do nosso povo”, enfatizou.





Quem tem 15 anos ou mais e ainda não foi vacinado pode agendar a vacinação durante esta semana. A prefeitura disponibiliza 5 mil vagas por dia, distribuídas nos pontos de vacinação disponibilizados em Londrina. É necessário agendar a aplicação pelo portal da Prefeitura.

Além do Centro de Imunização, no momento a Prefeitura conta com as seguintes salas de vacinação: UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Ouro Branco (r. Flor dos Alpes, 570), Eldorado (r. Tertuliano, 800), Jardim do Sol (r. Via Láctea, 877) e Alvorada (av. Poços de Caldas, 85). Elas atendem das 7h às 19h.





No ato da imunização é preciso apresentar documento de identificação com foto, como RG, e o comprovante de inscrição, que contém o QR Code, emitido no Portal da Prefeitura. Os menores de idade podem comparecer na vacinação sozinhos, desde que munidos de um formulário de autorização assinado pelos pais ou responsáveis. (Clique aqui para imprimir o modelo do Termo de Consentimento).





Vacinômetro





Até às 20h de domingo (24), a Prefeitura de Londrina aplicou 765.953 doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 414.874 são referentes a primeiras doses, 317.631 a segundas doses, 20.337 a terceiras doses e 13.111 doses únicas.