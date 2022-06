Mais 170 mil vacinas contra Covid-19 são recebidas pelo Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu nesta segunda-feira (13) 170.000 imunizantes contra a Covid-19. A remessa inclui o primeiro lote com dose de reforço (DR) para adolescentes de 12 a 17 anos, com 171,3 mil imunizantes.



As doses chegaram em voos distintos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, um às 7h45 e o outro às 8h30, e já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba. Nos próximos dias elas serão distribuídas às Regionais de Saúde.



A Sesa aguarda o envio de mais 640 mil doses de AstraZeneca, previstas para chegar durante a manhã e início da tarde desta terça-feira (14).





“Iniciamos a semana recebendo mais vacinas para a população, e assim que chegarem todas, iniciaremos a distribuição para nossas Regionais para a continuação da vacinação contra a Covid-19”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.