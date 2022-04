Em Londrina, crianças e adolescentes poderão se vacinar sem agendamento no sábado

A secretaria municipal de Saúde de Londrina vai realizar uma ação no sábado (19) para vacinação contra a Covid-19 de crianças e adolescentes de cinco a 17 anos em quatro locais. Irão abrir das 8h às 17h para aplicação de doses neste público as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Panissa e Padovani, nas zonas oeste e norte, respectivamente, e as escolas municipais Maria Cândido Peixoto, no Santa Fé, zona leste, e Professora Tereza Canhadas Bertan, no União da Vitória, sul.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Não será necessário agendamento e nem ter cadastro prévio aprovado, com a imunização acontecendo por livre demanda. A meta é vacinar, pelo menos, duas mil pessoas nestes locais no fim de semana. Segundo o secretário municipal de Saúde, os pontos foram escolhidos a partir da necessidade observada em levantamento feito pela pasta e pela secretaria municipal de Educação.



Continua depois da publicidade





“Com o retorno às aulas percebemos que no dia a dia algumas crianças não tinham se vacinado, seja por dificuldade de acesso, falta de CPF. Os locais definidos têm alta vulnerabilidade, vimos a dificuldade de locomoção da população para outros lugares e até mesmo dificuldade de conexão com a internet”, destacou. Na região norte, um ônibus ficará à disposição no jardim São Jorge e na ocupação do Aparecidinha para levar os moradores até o posto de saúde do Padovani.





Londrina já vacinou com uma dose 22.472 crianças e 35.992 adolescentes. A cobertura vacinal em relação ao número de cadastrados é de 94,5% entre os londrinenses de 12 a 17 anos e de 71% entre aqueles de cinco a 11 anos.







Continue lendo na Folha de Londrina.